'Ajax profiteert mee bij transfer van Noa Lang; bedrag bekend'

PSV en Napoli hebben vrijdagavond een overeenstemming bereikt over de transfer van Lang, die de Eindhovenaren 28 miljoen euro gaat opleveren. Daarnaast is de Eredivisieclub erin geslaagd om een doorverkooppercentage van tien procent te bedingen, maakt Fabrizio Romano bekend.

Omdat de linksbuiten 2013 en 2021 in Amsterdam actief was, heeft Ajax recht op een solidariteitsbijdrage. Die bedraagt volgens de transferexpert 910.000 euro. Feyenoord en Club Brugge mogen ook een bedrag verwachten, al is dat wel een stuk lager omdat Lang daar korter onder contract stond. De Rotterdammers ontvangen 210.000 euro en de Belgische club 280.000.