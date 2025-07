'Ajax profiteert mee van miljoenentransfer Azor Matusiwa (27)'

Voor zowel Ajax als FC Groningen betekent de transfer een welkome financiële meevaller, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers ontvangen ongeveer 288.000 euro via de zogenoemde solidariteitsbijdrage, omdat Matusiwa jarenlang actief was in de jeugdopleiding van de club. Hij maakte op vijftienjarige leeftijd de overstap van Almere City naar Ajax, waar hij zich verder ontwikkelde voordat hij werd uitgeleend aan De Graafschap.

FC Groningen strijkt naast de solidariteitsbijdrage van 115.000 euro ook nog eens indirect extra geld op, bovenop de vier miljoen euro die de club in 2021 al ontving voor de transfer van Matusiwa naar Stade Reims. Matusiwa speelde tussen 2019 en 2021 voor de Trots van het Noorden en ontwikkelde zich daar tot een gewaardeerde kracht op het middenveld.

Voor beide clubs is de doorverkoop een bevestiging van het belang van goede jeugdontwikkeling én slim transferbeleid. Almere City en De Graafschap ontvangen met elk 58.000 euro eveneens een deel van de opbrengst, zij het bescheidener.