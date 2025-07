'Ajax profiteert mee van miljoenentransfer Noa Lang naar Italië'

Feyenoord profiteert mee van deze overstap via het zogenoemde solidariteitsmechanisme van de FIFA. De club uit Rotterdam ontvangt daardoor een bedrag van 210.000 euro. Hoewel dat bedrag niet genoeg is om nieuwe spelers aan te trekken, kan het volgens insiders wel worden gebruikt voor bijvoorbeeld investeringen in het jeugdcomplex, het betalen van salarissen of het afhandelen van eventuele boetes van de UEFA.

Niet alleen Feyenoord, maar ook Club Brugge en Ajax ontvangen een deel van de solidariteitsbijdrage. Club Brugge mag 280.000 euro bijschrijven, terwijl Ajax het grootste aandeel krijgt: 910.000 euro.