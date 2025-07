'Ajax profiteert mee van miljoenentransfer van Azor Matusiwa'

Hoewel aanvankelijk werd gesproken over een transfersom van negen miljoen euro, melden bronnen dat Ipswich Town ongeveer 11,5 miljoen euro betaalt aan Stade Rennes voor Matusiwa. Dankzij dat bedrag ontvangt Ajax volgens een berekening van Inside020 op X zo’n 288.000 euro aan opleidingsvergoeding.

Matusiwa brak nooit door in het eerste elftal van Ajax. Tijdens huurperiodes bij De Graafschap en later bij FC Groningen liet hij voor het eerst echt van zich horen. Zijn sterke optredens in de Eredivisie leverden hem een transfer op naar Stade Reims, waar hij uitgroeide tot een stabiele kracht in de Franse Ligue 1. Bij Rennes kreeg hij afgelopen seizoen minder speeltijd, wat mede leidde tot zijn besluit om een nieuwe stap te zetten.