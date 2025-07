Ajax profiteert mee van transfer van €20 miljoen van ex-Ajacied

Hoewel Kühn in Amsterdam nooit wist door te breken speelde hij 43 duels voor Jong Ajax maar hij kwam niet tot een optreden in Ajax 1. Alsnog profiteert Ajax nu alsnog van zijn carrièreontwikkeling. Dankzij de FIFA-regels rondom opleidingsvergoedingen heeft Ajax recht op een percentage van de transfersom, omdat de Duitser tussen 2018 en 2020 actief was in de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

De deal tussen Celtic en Como is financieel aanzienlijk. De Italiaanse club, waar voormalig wereldkampioen Cesc Fàbregas aan het roer staat, betaalt naar verluidt zo’n twintig miljoen euro voor Kühn. Daarmee hoort de rechtsbuiten bij de duurdere aankopen van deze transferzomer, al brak Como eerder al clubrecords met de komst van Martín Baturina en Jesús Rodríguez. Ook Jayden Addai werd al overgenomen van AZ.

Kühn speelde sinds 2024 bij Celtic en maakte daar indruk met dertien competitiedoelpunten in het afgelopen seizoen.