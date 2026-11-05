Ajax profiteert van rode kaart en haalt flink uit bij Midtjylland

Ajax heeft donderdagavond een overtuigende overwinning geboekt in de Conference League. De Amsterdammers wonnen op bezoek bij FC Midtjylland met 1-6. Na een moeizame eerste helft profiteerde de ploeg van Míchel Sánchez optimaal van een rode kaart bij de Denen.

De wedstrijd in Herning begon vanwege rookontwikkeling door vuurwerk later dan gepland. Eenmaal begonnen kende Ajax een uitstekende start. Tolu Arokodare kopte in de negende minuut raak uit een hoekschop van Oscar Gloukh: 0-1.

Ajax kreeg vervolgens mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar Jorthy Mokio en Davy Klaassen wisten niet te scoren. Aan de andere kant sloeg Midtjylland na 28 minuten wel toe. Friday Etim ging in duel met Thilo Kehrer, omspeelde Marc-André ter Stegen en maakte de 1-1. De Amsterdammers protesteerden vanwege een mogelijke overtreding, maar de VAR greep niet in.