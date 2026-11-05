Ajax profiteert van rode kaart en haalt flink uit bij Midtjylland
Ajax heeft donderdagavond een overtuigende overwinning geboekt in de Conference League. De Amsterdammers wonnen op bezoek bij FC Midtjylland met 1-6. Na een moeizame eerste helft profiteerde de ploeg van Míchel Sánchez optimaal van een rode kaart bij de Denen.
De wedstrijd in Herning begon vanwege rookontwikkeling door vuurwerk later dan gepland. Eenmaal begonnen kende Ajax een uitstekende start. Tolu Arokodare kopte in de negende minuut raak uit een hoekschop van Oscar Gloukh: 0-1.
Ajax kreeg vervolgens mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar Jorthy Mokio en Davy Klaassen wisten niet te scoren. Aan de andere kant sloeg Midtjylland na 28 minuten wel toe. Friday Etim ging in duel met Thilo Kehrer, omspeelde Marc-André ter Stegen en maakte de 1-1. De Amsterdammers protesteerden vanwege een mogelijke overtreding, maar de VAR greep niet in.
Vlak voor rust veranderde het wedstrijdbeeld. Kjell-Arik Wätjen kreeg in de 43ste minuut zijn tweede gele kaart na een overtreding op Abdellah Ouazane, waardoor Midtjylland met tien man verder moest.
Na rust profiteerde Ajax snel. Arokodare maakte in de 52ste minuut zijn tweede treffer van de avond, waarna Owen Wijndal zeven minuten later met een schitterende volley voor de 1-3 zorgde.
De Amsterdammers bleven vervolgens doordrukken. Klaassen kopte in de 67ste minuut de vierde treffer binnen na een voorzet van Wijndal. Niet veel later bracht Míchel onder anderen Rayane Bounida, die zijn eerste minuten van het seizoen maakte, en Marcos Leonardo binnen de lijnen.
In de slotfase werd de score verder opgevoerd. Gloukh schoot in de 74ste minuut fraai raak en acht minuten later bepaalde invaller Marcos Leonardo met een kopbal de eindstand op 1-6. Daarmee boekte Ajax een ruime Europese uitzege.
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