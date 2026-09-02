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Ajax profiteert van transfer Timber: "Een aanzienlijk bedrag"

Sara
Quinten Timber
Quinten Timber Foto: © Pro Shots

Quinten Timber vertrekt op de valreep naar de Premier League. De 25-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2031 getekend bij Crystal Palace. Ajax profiteert mee van de transfer.

Timber heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn gewenste transfer van Olympique Marseille naar Crystal Palace afgerond. De Oranje-international ligt nu tot medio 2031 vast in Londen. 

Na zijn overstap van Feyenoord kwam de voormalig speler van FC Utrecht en Ajax slechts tot zeventien officiële wedstrijden voor Marseille.

In Amsterdam wordt er verheugd meegekeken naar de transfer van Timber. De middenvelder speelde tussen 2014 en 2021 in de jeugdopleiding en bij Jong Ajax. Naar schatting heeft Ajax daardoor met ongeveer 600.000 euro recht op een aanzienlijk deel van de solidariteitsvergoeding. 

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