Ajax profiteert van transfer Timber: "Een aanzienlijk bedrag"

Quinten Timber vertrekt op de valreep naar de Premier League. De 25-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2031 getekend bij Crystal Palace. Ajax profiteert mee van de transfer.

Timber heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn gewenste transfer van Olympique Marseille naar Crystal Palace afgerond. De Oranje-international ligt nu tot medio 2031 vast in Londen.

Na zijn overstap van Feyenoord kwam de voormalig speler van FC Utrecht en Ajax slechts tot zeventien officiële wedstrijden voor Marseille.