'Ajax profiteert van peperdure uitgaande transfer Turkse topclub'

Fiorentina houdt de situatie van de Colombiaanse verdediger nauwlettend in de gaten, melden Turkse media. Sánchez werd in de zomer van 2023 voor negenenhalf miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur en is sindsdien basisspeler in Turkije. De clubleiding van Galatasaray hanteert naar verluidt een vraagprijs van tussen de 20 en 25 miljoen euro voor de Colombiaan.

Bij een transfer van Sánchez profiteert ook Ajax mee. De international was namelijk in het seizoen 2016/17 actief voor Ajax. De club uit Amsterdam heeft daarom recht op een solidariteitsbijdrage. Die zou op basis van de eerdergenoemde vraagprijs 100.000 euro tot 125.000 euro bedragen, meldt FootballTransfers.