'Ajax-prominenten willen niks loslaten over ontslag Heitinga'

Een groot aantal Ajax-prominenten heeft nog geen zin om te reageren op het ontslag van John Heitinga. Dat schrijft de NOS vrijdagmiddag.

Na de teleurstellende start van het seizoen kreeg Heitinga donderdag na de nederlaag tegen Galatasaray zijn congé. De NOS hoopte op een reactie van een aantal (voormalig) Ajacieden). "Sonny Silooy en Siem de Jong kiezen er vrijdag voor om de media niet te woord te staan, net als bijvoorbeeld oud-Ajacieden Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, John van 't Schip, Frank de Boer en Louis van Gaal", zo klinkt het.

Naast Heitinga werden ook assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom de laan uitgestuurd. Fred Grim is aangewezen om zondag tegen FC Utrecht als interim-trainer te fungeren.