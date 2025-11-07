Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Ajax-prominenten willen niks loslaten over ontslag Heitinga'

Max
bron: NOS
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje Foto: © BSR Agency

Een groot aantal Ajax-prominenten heeft nog geen zin om te reageren op het ontslag van John Heitinga. Dat schrijft de NOS vrijdagmiddag. 

Na de teleurstellende start van het seizoen kreeg Heitinga donderdag na de nederlaag tegen Galatasaray zijn congé. De NOS hoopte op een reactie van een aantal (voormalig) Ajacieden). "Sonny Silooy en Siem de Jong kiezen er vrijdag voor om de media niet te woord te staan, net als bijvoorbeeld oud-Ajacieden Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, John van 't Schip, Frank de Boer en Louis van Gaal", zo klinkt het.

Naast Heitinga werden ook assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom de laan uitgestuurd. Fred Grim is aangewezen om zondag tegen FC Utrecht als interim-trainer te fungeren. 

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hans van Breukelen in het Philips Stadion

Hans van Breukelen: "Die club uit Amsterdam was onverslaanbaar"

0
John Heitinga

PSV'er verdedigt John Heitinga: "Een kulargument, sodemieter op"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd