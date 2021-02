Geschreven door Jessica Westdijk 08 feb 2021 om 22:02

Zorg dat je woensdagavond op tijd voor de tv zit, want Ajax – PSV is namelijk met een uur vervroegd. De aftrap is nu om 20.00.

Als het duel tenminste doorgaat, want de afgelopen dagen zijn diverse duels afgelast vanwege het winterse weer. Zo ging Ajax – FC Utrecht zondag niet door en kwam Jong Ajax maandag ook niet in actie tegen Cambuur. Ook het verschuiven van Ajax – PSV heeft indirect te maken met de sneeuwval. Het duel tussen NEC en VVV is nu al uit het programma gehaald. Om geen gaten te krijgen in de programmering, is de topper in de kwartfinale van de KNVB beker dus een uurtje naar voren gehaald.