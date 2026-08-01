'Ajax, PSV en drie andere clubs tonen interesse in AZ-goalgetter'

Fulham behoort tot de gegadigden. De Engelse club had aan het einde van vorig seizoen al interesse in de Ierse aanvaller, maar zette destijds niet door. Inmiddels heeft de ploeg van trainer Álvaro Arbeloa zich versterkt met Gonzalo García, die is overgenomen van Real Madrid.

Ook het Italiaanse Como en het Spaanse Real Betis volgen de situatie van Parrott op de voet. Daarnaast meldt Jacobs dat zowel Ajax als PSV de afgelopen periode bij AZ hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden voor de 24-jarige spits.