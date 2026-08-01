'Ajax, PSV en drie andere clubs tonen interesse in AZ-goalgetter'
De belangstelling voor Troy Parrott neemt steeds verder toe. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Ben Jacobs hebben inmiddels "minimaal" vijf clubs hun interesse kenbaar gemaakt voor de spits van AZ, waaronder Ajax.
Fulham behoort tot de gegadigden. De Engelse club had aan het einde van vorig seizoen al interesse in de Ierse aanvaller, maar zette destijds niet door. Inmiddels heeft de ploeg van trainer Álvaro Arbeloa zich versterkt met Gonzalo García, die is overgenomen van Real Madrid.
Ook het Italiaanse Como en het Spaanse Real Betis volgen de situatie van Parrott op de voet. Daarnaast meldt Jacobs dat zowel Ajax als PSV de afgelopen periode bij AZ hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden voor de 24-jarige spits.
De belangstelling van Ajax is zeer opvallend, omdat de Amsterdammers deze zomer al twee spitsen aan hebben getrokken. Marcos Leonardo kwam voor twintig miljoen euro over van Al-Hilal, terwijl Tolu Arokodare op huurbasis werd overgenomen van Wolverhampton Wanderers. Met daarnaast Kasper Dolberg en Don-Angelo Konadu beschikt Ajax al over vier spitsen.
PSV beschikt over Ricardo Pepi, die mogelijk een transfer maakt, en Alassane Pléa, die nog op de weg terug is na een zware blessure. Welke transfersom AZ verlangt voor Parrott is op dit moment niet bekend. Afgelopen winter werd de vraagprijs nog geschat op ongeveer dertig miljoen euro. De Ierse international heeft in Alkmaar bovendien nog een contract dat doorloopt tot de zomer van 2029.
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