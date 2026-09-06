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Ajax-PSV in buitenlandse media: "Hij kan geen wonderen verrichten"

Rik Engelbertink
Peter Bosz en Michel Sanchez
Peter Bosz en Michel Sanchez Foto: © Pro Shots

Ook de buitenlandse media keken met bovenmatige interesse naar het treffen tussen Ajax en PSV van zaterdagavond. Landskampioen PSV trok na een spannend duel aan het langst eind: 1-3.

"Ajax verloor van PSV in een wedstrijd in een wedstrijd waarin de kansen niet werden benut", concluderen Marca en Diario AS. "Ajax heeft enorm geïnvesteerd in nieuwe spelers en de leiding van het team in de handen van Míchel gelegd. Hij kan alleen geen wonderen verrichten in recordtijd. Weer kostte een zeer zwakke verdediging Ajax de wedstrijd. Het was de eerste nederlaag onder Míchel en hij heeft nog veel werk te verzetten."

Het Belgische medium Het Nieuwsblad vind PSV simpelweg beter. "PSV heeft zaterdag de topwedstrijd van de vijfde speeldag in de Eredivisie makkelijk gewonnen bij rivaal Ajax. De Eindhovenaren maakten zo een einde aan een reeks van vijf onderlinge duels zonder een zege tegen de club uit de hoofdstad."

"PSV deelt een grote klap uit aan Ajax in Amsterdam", zag het Duitse BILD. "Brandt speelde ok maar Ajax verliest duel met PSV", schreef Duitse Kicker. "De topwedstrijd tussen Ajax en PSV bleef lange tijd spannend, voordat de regerend kampioen de uitoverwinning veiligstelde", vat Frankfurter Algemeine de wedstrijd samen.

Mundo Deportivo zag Míchel nog niet eerder verliezen. "De regerend landskampioen PSV bestormde de Johan Cruijff ArenA en won De Topper, waarmee ze voorlopig de koppositie pakten op de ranglijst", besluit de Spaanse krant.

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