Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-PSV roept verbazing op: "Ga voor de beste, dat is hij niet"

Rik Engelbertink
Mario van der Ende
Mario van der Ende Foto: © Pro Shots

Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende begrijpt weinig van het feit dat Sander van der Eijk de topper tussen Ajax en PSV fluit. Hij vindt dat een andere, meer ervaren, arbiter de fluit had moeten hanteren.

"Het verbaast mij dat Van der Eijk deze wedstrijd krijgt", erkent de ex-arbiter tegen Sportnieuws.nl. "Hij is de nummer vier op de lijst, achter Danny Makkelie, Serdar Gözübüyük en Allard Lindhout. En toch krijgt hij de meest in het oog springende wedstrijd van dit moment... Dat is voor mij wel een verrassing", stelt Van der Ende. 

"Voor mijn gevoel had de nummer één of twee 'm moeten fluiten." Serdar Gözübüyük fluit dit weekend überhaupt niet, terwijl Makkelie bij het duel van FC Groningen met FC Twente zal acteren. "Ik denk dat de KNVB hem ervaring wil laten opdoen", vervolgt Van der Ende.

"Het is natuurlijk leuk voor hem, maar uit het oogpunt van kwaliteit zou je een ander moeten aanstellen. Van der Eijk heeft goede stappen gezet, maar hij behoort niet tot de top van Nederland. Ik vind dat je in topsport altijd voor de beste moet gaan, dat is hij niet", vervolgt Van der Ende. "Maar goed, misschien fluit Van der Eijk hartstikke goed. Laten we het hopen."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Steven Berghuis bij de spelersbus van Ajax

Berghuis kraakt Ajax van vorig seizoen: "Het leek wel kop of munt"

0
Michel Sanchez

Míchel hoopte nog op één aankoop: "Dat zou fijn zijn geweest"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Berghuis kraakt Ajax van vorig seizoen: "Het leek wel kop of munt"

Míchel hoopte nog op één aankoop: "Dat zou fijn zijn geweest"

Ajax-PSV roept verbazing op: "Ga voor de beste, dat is hij niet"

Julian Brandt lyrisch over PSV'er: "Ik houd van deze kerel"

Kraay twijfelt over Ajax-aankoop: "Moet ergens mee te maken hebben"

'Ajax kan nog toeslaan bij deze ervaren transfervrije spelers'

Vink ziet favoriet in topper Ajax-PSV: "Denk dat zij verder zijn"

Míchel ziet sleutel in PSV-duel: "Wat we nodig hebben zijn de fans"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws