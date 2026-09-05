Ajax-PSV roept verbazing op: "Ga voor de beste, dat is hij niet"

Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende begrijpt weinig van het feit dat Sander van der Eijk de topper tussen Ajax en PSV fluit. Hij vindt dat een andere, meer ervaren, arbiter de fluit had moeten hanteren.

"Het verbaast mij dat Van der Eijk deze wedstrijd krijgt", erkent de ex-arbiter tegen Sportnieuws.nl. "Hij is de nummer vier op de lijst, achter Danny Makkelie, Serdar Gözübüyük en Allard Lindhout. En toch krijgt hij de meest in het oog springende wedstrijd van dit moment... Dat is voor mij wel een verrassing", stelt Van der Ende.

"Voor mijn gevoel had de nummer één of twee 'm moeten fluiten." Serdar Gözübüyük fluit dit weekend überhaupt niet, terwijl Makkelie bij het duel van FC Groningen met FC Twente zal acteren. "Ik denk dat de KNVB hem ervaring wil laten opdoen", vervolgt Van der Ende.

"Het is natuurlijk leuk voor hem, maar uit het oogpunt van kwaliteit zou je een ander moeten aanstellen. Van der Eijk heeft goede stappen gezet, maar hij behoort niet tot de top van Nederland. Ik vind dat je in topsport altijd voor de beste moet gaan, dat is hij niet", vervolgt Van der Ende. "Maar goed, misschien fluit Van der Eijk hartstikke goed. Laten we het hopen."