'Ajax puzzelt voor komst Itakura, snel duidelijkheid verwacht'

Alex Kroes doet momenteel goede zaken bij Ajax. De technisch directeur heeft deze zomer al meerdere spelers verkocht en wist bovendien het dure contract van Jordan Henderson te lozen. Volgens De Telegraaf valt dat binnen de club goed: zijn ‘opruimwerk’ zorgt ervoor dat de salariskosten fors zijn gedaald.

De financiële ruimte bij Ajax groeit niet alleen door de ontvangen transfersommen, maar vooral ook door de flinke besparingen op salarissen. Bronnen binnen de club melden aan De Telegraaf dat er dit jaar alleen al zo’n twintig miljoen euro minder aan loon wordt uitgekeerd.

Ondertussen hoopt Ajax nog altijd op de komst van Ko Itakura. De club heeft al een persoonlijk akkoord met de Japanse verdediger van Borussia Mönchengladbach, maar het financiële plaatje maakt het ingewikkeld. Door interne afspraken mag Ajax van elke verdiende euro op de transfermarkt slechts veertig cent herinvesteren in nieuwe spelers. De deal voor Rául Moro telt daarin niet mee, omdat zijn komst wordt bekostigd vanuit het Champions League-budget.

De verwachting is dat er snel duidelijkheid komt over Itakura. "De beslissing daarover – wel of niet haalbaar – valt op korte termijn", aldus De Telegraaf.