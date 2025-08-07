Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax puzzelt voor komst Itakura, snel duidelijkheid verwacht'

Amber
bron: De Telegraaf
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © BSR Agency

Alex Kroes doet momenteel goede zaken bij Ajax. De technisch directeur heeft deze zomer al meerdere spelers verkocht en wist bovendien het dure contract van Jordan Henderson te lozen. Volgens De Telegraaf valt dat binnen de club goed: zijn ‘opruimwerk’ zorgt ervoor dat de salariskosten fors zijn gedaald.

De financiële ruimte bij Ajax groeit niet alleen door de ontvangen transfersommen, maar vooral ook door de flinke besparingen op salarissen. Bronnen binnen de club melden aan De Telegraaf dat er dit jaar alleen al zo’n twintig miljoen euro minder aan loon wordt uitgekeerd.

Ondertussen hoopt Ajax nog altijd op de komst van Ko Itakura. De club heeft al een persoonlijk akkoord met de Japanse verdediger van Borussia Mönchengladbach, maar het financiële plaatje maakt het ingewikkeld. Door interne afspraken mag Ajax van elke verdiende euro op de transfermarkt slechts veertig cent herinvesteren in nieuwe spelers. De deal voor Rául Moro telt daarin niet mee, omdat zijn komst wordt bekostigd vanuit het Champions League-budget.

De verwachting is dat er snel duidelijkheid komt over Itakura. "De beslissing daarover – wel of niet haalbaar – valt op korte termijn", aldus De Telegraaf.

Gerelateerd:
Chuba Akpom

'Ajax moet hopen op degradant Ipswich Town voor 10 miljoen euro'

0
Alex Kroes

Alex Kroes moet aan de bak bij Ajax: "Een nieuwe leider nodig"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Marciano Vink

Marciano Vink waarschuwt Ajax: "Dan krijg je het echt heel zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd