Geschreven door Jessica Westdijk 20 mei 2021 om 09:05

Volgens Gazetta dello Sport is er interesse vanuit Italië voor Mateja Milovanovic. Milovanovic was afgelopen seizoen onderdeel van Ajax O17. In 2018 kwam hij over uit de jeugd van Sparta Rotterdam.

AS Roma en Napoli zouden interesse hebben in de centrale verdediger, die Servische roots heeft. Hij wordt in de Italiaanse sportkrant zelfs al ‘de nieuwe Matthijs de Ligt’ genoemd. Milovanovic is fysiek sterk en goed aan de bal.

De 17-jarige verdediger heeft bij Ajax nog geen contract en zou dus voor een opleidingsvergoeding overgenomen kunnen worden.