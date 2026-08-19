Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax raakt ook Josip Sutalo kwijt: huurdeal met optie tot koop'

Max
bron: Gianluca Di Marzio
Josip Sutalo
Josip Sutalo Foto: © Pro Shots

Josip Sutalo gaat Ajax na drie seizoenen verlaten. De Kroatische verdediger is hard op weg naar SS Lazio. 

Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio is Lazio dicht bij het aantrekken van Sutalo. De verdediger zal voor één seizoen gehuurd worden van Ajax. Er wordt ook een optie tot koop opgenomen in de deal, die bij het behalen van bepaalde voorwaarden verplicht wordt. De huursom bedraagt drie miljoen euro.

Ajax betaalde drie jaar geleden twintig miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor Sutalo, maar de international van Kroatië kon nooit het gewenste niveau halen in Amsterdam. Zijn contract loopt nog tot medio 2028. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jordi Cruijff

'Ajax voert oriënterend gesprek met entourage van vleugelspeler'

0
Jordi Cruijff

'AD: Ajax wil nog drie posities versterken deze transferzomer'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax raakt ook Josip Sutalo kwijt: huurdeal met optie tot koop'

'Ajax voert oriënterend gesprek met entourage van vleugelspeler'

Imke Courtois reageert op Ajax-transfer: "Trots, maar ook schaamte"

Discussie over betaalmuur bij Ajax-duel: "Dit is de toekomst"

'AD: Ajax wil nog drie posities versterken deze transferzomer'

Anco Jansen teleurgesteld in Ajacied: "Hij was onherkenbaar"

'Ajax krijgt oude bekende aangeboden om Mika Godts op te volgen'

Boulahrouz haalt uit naar Ajax-speler: "Is een Heerenveen-speler"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws