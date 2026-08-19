'Ajax raakt ook Josip Sutalo kwijt: huurdeal met optie tot koop'
Josip Sutalo gaat Ajax na drie seizoenen verlaten. De Kroatische verdediger is hard op weg naar SS Lazio.
Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio is Lazio dicht bij het aantrekken van Sutalo. De verdediger zal voor één seizoen gehuurd worden van Ajax. Er wordt ook een optie tot koop opgenomen in de deal, die bij het behalen van bepaalde voorwaarden verplicht wordt. De huursom bedraagt drie miljoen euro.
Ajax betaalde drie jaar geleden twintig miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor Sutalo, maar de international van Kroatië kon nooit het gewenste niveau halen in Amsterdam. Zijn contract loopt nog tot medio 2028.
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'Ajax raakt ook Josip Sutalo kwijt: huurdeal met optie tot koop'
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