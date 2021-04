Geschreven door Jessica Westdijk 20 apr 2021 om 07:04

Zondagavond werd de Super League aangekondigd. Een toernooi waarin de grootste en rijkste teams van Europa het tegen elkaar op willen gaan nemen in een gesloten competitie. Het toernooi zou bestaan uit 20 teams, waarvan 15 teams een vaste plek hebben. De overige 5 teams kunnen elk jaar wisselen. Promotie en degradatie is niet mogelijk.

Onder andere de UEFA reageerde al ontstemd op het idee en ook verschillende landelijke bonden deden dat. Clubs die meedoen aan de Super League, zouden uitgesloten worden van de Champions League. En spelers die in het toernooi uitkomen, zouden niet mee mogen doen aan het EK. Inmiddels heeft Ajax, bij monde van Edwin van der Sar, op de eigen website ook gereageerd.

“Ajax is volledig verrast door en teleurgesteld in de aankondiging van een mogelijke Super League. Wij steunen juist de nieuwe opzet die door de UEFA is voorgesteld, zoals maandag is bekrachtigd.

Via mijn werk voor de ECA ben ik al een aantal jaren betrokken bij gesprekken over een nieuwe opzet van de UEFA-clubcompetities. Ajax heeft in een eerder stadium samen met de ECV en de KNVB gestreden voor een aantal veranderingen, bijvoorbeeld om deelname aan de UEFA Champions League voor de clubs toegankelijker te maken.

Wij dachten in het zogenaamde Zwitserse model, met meer internationale wedstrijden voor meer clubs, de oplossing gevonden te hebben. Wij zijn zeer teleurgesteld in de plotselinge en late ommezwaai die collega-directeuren van enkele internationale topclubs dit weekend gemaakt hebben, met als gevolg dat een hele onzekere periode dreigt aan te breken voor het Europese voetbal.”