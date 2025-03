Ajax reageert op hardnekkige geruchten over terugkeer van Tadic

Dusan Tadic werd de afgelopen periode veelvuldig gelinkt aan een terugkeer bij Ajax. Menno Geelen heeft bij ESPN gereageerd op vragen over een mogelijke terugkeer van de Serviër.

Tadic werd de afgelopen maanden gelinkt aan een terugkeer in Amsterdam. Eerst om de laatste jaren van zijn carrière te voltooien, daarna om aan de slag te gaan als trainer. Interim-directeur Geelen kan niks bevestigen of ontkennen. "Ik heb nog wel twaalf tot veertien andere geruchten gehoord over spelers die gaan komen."

Hij wijst naar Alex Kroes. "Dat soort vragen kun je hartstikke fijn aan Alex stellen. Dat wij goed contact houden met oud-spelers, ook met degenen die zijn weggegaan, is duidelijk. We spreken met heel veel oud-spelers", benadrukt Geelen.

"Welke speler er wel of niet komt en of diegene volgend jaar op die en die positie staat, moet je maar aan mijn collega vragen", zo klinkt het. De 36-jarige Tadic vertrok twee jaar geleden bij Ajax.