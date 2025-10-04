Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax redt in slotfase alsnog een punt in uitduel tegen Sparta

Tom
bron: Ajax1
Bas Nijhuis en Wout Weghorst
Bas Nijhuis en Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdagavond in de slotfase alsnog een punt gepakt in het uitduel tegen Sparta Rotterdam (3-3). Aan Amsterdamse zijde scoorden Wout Weghorst (2x) en Oscar Gloukh. 

Vlak voor rust kwam Ajax op voorsprong door een doelpunt van Wout Weghorst, die op aangeven van Mika Godts de bal zo binnen kon lopen. Echter gingen de Amsterdammers niet met een voorsprong de rust in. Via een penalty benut door Tobias Lauritsen kwam de thuisploeg op gelijke hoogte.

Ajax begon vervolgens zwak aan de tweede helft. Tien minuten na rust kreeg de ploeg van trainer John Heitinga twee goals tegen, gemaakt door Mitchell van Bergen en Joshua Kitolano. Vervolgens ging Ajax op zoek naar de aansluitingstreffer en via wederom Weghorst kwamen ze weer terug in de wedstrijd. In de blessuretijd van de wedstrijd zorgde invaller Gloukh ervoor dat de Amsterdammers alsnog een punt meenemen.  

Opstelling Ajax: Jaros, Baas, Fitz-Jim ('77 McConnell), Godts, Klaassen ('61 Berghuis), Mokio, Moro ('61 Gloukh), Rosa ('46 Rosa), Sutalo, Taylor, Weghorst

Opstelling Sparta Rotterdam: Drommel, Baas, Clement, Kitolano ('75 Toornstra), Lauritsen, Martins Indi, Oufkir ('66 Duijvestijn), Quintero, Sambo, Van Bergen, Young

Gerelateerd:
Danique Tolhoek

Ajax Vrouwen beslist binnen tien minuten duel tegen SC Heerenveen

0
John Heitinga

Heitinga krijgt steun van vriend: "Zou hem wel de tijd geven"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd