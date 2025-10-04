Ajax redt in slotfase alsnog een punt in uitduel tegen Sparta

Ajax heeft zaterdagavond in de slotfase alsnog een punt gepakt in het uitduel tegen Sparta Rotterdam (3-3). Aan Amsterdamse zijde scoorden Wout Weghorst (2x) en Oscar Gloukh.

Vlak voor rust kwam Ajax op voorsprong door een doelpunt van Wout Weghorst, die op aangeven van Mika Godts de bal zo binnen kon lopen. Echter gingen de Amsterdammers niet met een voorsprong de rust in. Via een penalty benut door Tobias Lauritsen kwam de thuisploeg op gelijke hoogte.

Ajax begon vervolgens zwak aan de tweede helft. Tien minuten na rust kreeg de ploeg van trainer John Heitinga twee goals tegen, gemaakt door Mitchell van Bergen en Joshua Kitolano. Vervolgens ging Ajax op zoek naar de aansluitingstreffer en via wederom Weghorst kwamen ze weer terug in de wedstrijd. In de blessuretijd van de wedstrijd zorgde invaller Gloukh ervoor dat de Amsterdammers alsnog een punt meenemen.

Opstelling Ajax: Jaros, Baas, Fitz-Jim ('77 McConnell), Godts, Klaassen ('61 Berghuis), Mokio, Moro ('61 Gloukh), Rosa ('46 Rosa), Sutalo, Taylor, Weghorst

Opstelling Sparta Rotterdam: Drommel, Baas, Clement, Kitolano ('75 Toornstra), Lauritsen, Martins Indi, Oufkir ('66 Duijvestijn), Quintero, Sambo, Van Bergen, Young