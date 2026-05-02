Ajax redt punt in slotfase in topper tegen PSV in Johan Cruijff Arena
Ajax en PSV hebben op zaterdagavond voor een zeer interessante topper gezorgd. Beide ploegen kregen uiteindelijk een punt: 2-2.
Het duel tussen beide topploegen kende een bizarre opening. Al binnen een minuut was het raak voor PSV, dat via Ricardo Pepi op voorsprong kwam. Ajax kwam echter razendsnel weer op gelijke hoogte en deed dat via Anton Gaaei.
De beide ploegen hielden elkaar zowel in de stand als op het veld in evenwicht. In de tweede helft namen de Eindhovenaren via Myron Boadu echter de leiding. Dat gebeurde in de 77ste minuut. Lang leek PSV daarmee af te stevenen op een overwinning.
Deze kwam er echter niet. In de 92ste minuut was het de in topvorm verkerende Mika Godts die de belangrijke 2-2 maakte. Daar bleef het bij, waardoor beide ploegen genoegen moeten nemen met een punt.
