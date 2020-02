Geschreven door Jordi Smit 19 feb 2020 om 13:02

© Proshots

Ajax is met een selectie van 22 man op het vliegtuig naar Madrid gestapt, zo meldt de club op eigen website. Perr Schuurs is een van de spelers. De verdediger miste de duels tegen Vitesse en RKC Waalwijk, maar is fit genoeg bevonden om tegen Getafe in actie te komen.

De terugkeer van Schuurs zorgt ervoor dat trainer Erik ten Hag wat meer keuzes heeft in de verdediging. De oefenmeester moet het namelijk een flinke tijd stellen zonder de geblesseerde Joël Veltman. Het is echter de vraag of Ten Hag daadwerkelijk voor Schuurs kiest, want zijn vervanger Álvarez deed het de afgelopen weken aardig. De Zuid-Amerikaan speelde zowel tegen Vitesse als RKC Waalwijk en zag dat Ajax twee maal de nul hield.

De Amsterdammers moeten het overigens zonder Noussair Mazraoui en André Onana doen. De rechtsback liep in de wedstrijd Jong Ajax-NAC Breda een blessure op, terwijl de doelman voor het komende duel is geschorst. Onana is overigens wel mee met zijn ploeg om zijn teamgenoten aan te moedigen.

Keepers: Bruno Varela, Andre Onana, Dominik Kotarski, Kjell Scherpen

Verdediging: Perr Schuurs, Edson Álvarez, Daley Blind, Lisandro Martínez, Sergiño Dest, Nicolas Tagliafico, Jurriën Timber

Middenveld: Donny van de Beek, Carel Eiting, Razvan Marin, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch

Aanval: Klaas Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Hakim Ziyech, Lassina Traoré, Ryan Babel, Danilo