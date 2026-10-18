Ajax rekent af met angstgegner Groningen na knotsgekke wedstrijd
Ajax heeft zondagavond een ruime overwinning geboekt op bezoek bij FC Groningen. De Amsterdammers wonnen met 2-5 in de Euroborg na een enerverende wedstrijd. De Amsterdammers liepen voor rust uit naar een 0-2 voorsprong, ondanks een gemiste strafschop van Davy Klaassen. Ook een tweede penaltymoment zorgde voor discussie.
Klaassen mocht na tien minuten aanleggen vanaf elf meter, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Etienne Vaessen. De doelman had kort daarvoor Leonardo neergehaald. Later in de eerste helft schreeuwde Groningen om een strafschop na een sliding van Klaassen op Brynjólfur Willumsson. Scheidsrechter Dennis Higler gaf die niet, ook niet na een VAR-check.
Julian Brandt opende in de 27ste minuut de score, waarna Aaron Bouwman vlak voor rust de 0-2 maakte. Groningen kwam na de pauze terug via Willumsson, die profiteerde van slordig verdedigen bij Ajax. Brandt herstelde de marge met zijn tweede treffer, waarna Jorthy Mokio de voorsprong verder uitbreidde.
Mokio maakte later ook zijn tweede van de avond en zette Ajax op 1-5. Thom van Bergen bepaalde de eindstand op 2-5, nadat hij een rebound binnenschoot. In de extra tijd kreeg FC Groningen nog een strafschop, maar Van Bergen miste ook die kans op zijn tweede doelpunt en dus won Ajax met duidelijke cijfers in de Euroborg.
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