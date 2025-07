Ajax rekent met jongerenploeg in oefenduel af met KV Mechelen

Ajax heeft op zaterdagmiddag een 120 minuten lange oefenwedstrijd gespeeld tegen KV Mechelen. Het eerste deel van de wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. De jonge ploeg die de tweede helft in het veld stond wist de klus echter te klaren. Doelpunten van Gaaei en Edvardsen hielpen Ajax aan een 3-2 zege.

KV Mechelen komt verrassend op voorsprong. Een corner wordt bij de tweede paal binnengekopt door José Marsa waardoor Ajax op achterstand komt. Ajax komt echter snel op gelijk hoogte. Een goede aanval van Moro en Wijndal wordt in de rebound door Davy Klaassen binnen gewerkt, nadat Weghorst niet weet te scoren. Vervolgens komt Ajax ook dichtbij de voorsprong. Regeer legt de bal perfect neer voor Berghuis, hij raakt echter de paal. Daardoor komt het eerste uur ten einde met een 1-1 tussenstand.

In de tweede helft speelt Ajax met een geheel andere basiself. Spelers willen zich direct laten zien, want het kost Steur een paar minuten om een vlammend schot af te vuren wat maar net misgaat. Een paar minuten later krijgt Konadu een gigantische kans om Ajax op voorsprong te zetten, maar hij weet niet te scoren.

Anton Gaaei scoort vervolgens wel en zet Ajax op voorsprong. Kort daarop is het Oliver Edvardsen die ook de 3-1 maakt. Net voor tijd scoorde Benito Raman nog voor Mechelen. Zo won Ajax het oefenduel met 3-2.