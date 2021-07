Geschreven door Jessica Westdijk 07 jul 2021 om 20:07

Toen bekend werd dat Ajax zich in Rotterdam had gemeld voor Steven Berghuis, maakte dat zowel bij Ajax-supporters als Feyenoord-supporters flink wat los. De storm is inmiddels even gaan liggen, maar in de online talkshow van Voetbal International laat Freek Jansen weten dat Ajax nog altijd rekent op de komst van Berghuis.

Nadat Oranje werd uitgeschakeld op het EK, begon voor Berghuis de vakantie, daarom is het nu even rustig rondom de buitenspeler. “Volgens mij is de hoop vanuit Ajax dat hij met al die andere internationals eind juli richting Duitsland afreist. Daar gaan ze tegen Bayern München spelen en een paar dagen later hebben ze een trainingskamp in Oostenrijk. Bij Ajax leeft het gevoel dat dit wel goedkomt”, aldus Jansen.

Wel is er nog altijd discussie over de transfersom. Volgens zijn contract mag Berghuis voor € 4 miljoen weg, maar de Rotterdammers zien dat anders.