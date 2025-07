'Ajax rekent op behouden van Sutalo; wel interesse uit Italië'

"Rechts centraal staat met Josip Sutalo (25) één van de uitblinkers van het afgelopen seizoen", schrijft Lentin Goodijk voor Voetbal International. "De Kroaat wordt door veel buitenlandse clubs gevolgd, ook vanwege zijn fraaie statistieken. Met name in Italië staat Sutalo er goed op." Toch is hij nog niet vertrokken: "De transferzomer duurt nog lang, september is nog ver, maar voorlopig rekent Ajax op Sutalo."

Achter de Kroaat krijgt een nieuwe generatie verdedigers de kans. "Achter hem mogen jonge spelers als Gooijer, Nick Verschuren (20) en Aaron Bouwman (17) zich deze weken laten zien. Met name van die laatste heeft Ajax hoge verwachtingen", aldus Goodijk.