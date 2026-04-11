Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man

Ajax heeft zich hersteld van een mindere periode met een overtuigende overwinning op Heracles Almelo. In Almelo had de ploeg van trainer Óscar García weinig moeite met de hekkensluiter: 0-3. Mika Godts en Steven Berghuis waren verantwoordelijk voor de doelpunten.

García koos opnieuw voor een aangepaste opstelling. Ko Itakura en Oscar Gloukh verschenen aan de aftrap en vormden samen met Jorthy Mokio het middenveld, waardoor Sean Steur op de bank begon. In de spits kreeg Wout Weghorst wederom de voorkeur boven Kasper Dolberg.

Ajax begon sterk en creëerde al vroeg kansen. Mokio had na negen minuten de score moeten openen, maar schoot na een fraaie aanval naast. Even later kopte Weghorst over en hield doelman Remko Pasveer een vrije trap van Berghuis knap uit zijn doel.