Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man
Ajax heeft zich hersteld van een mindere periode met een overtuigende overwinning op Heracles Almelo. In Almelo had de ploeg van trainer Óscar García weinig moeite met de hekkensluiter: 0-3. Mika Godts en Steven Berghuis waren verantwoordelijk voor de doelpunten.
García koos opnieuw voor een aangepaste opstelling. Ko Itakura en Oscar Gloukh verschenen aan de aftrap en vormden samen met Jorthy Mokio het middenveld, waardoor Sean Steur op de bank begon. In de spits kreeg Wout Weghorst wederom de voorkeur boven Kasper Dolberg.
Ajax begon sterk en creëerde al vroeg kansen. Mokio had na negen minuten de score moeten openen, maar schoot na een fraaie aanval naast. Even later kopte Weghorst over en hield doelman Remko Pasveer een vrije trap van Berghuis knap uit zijn doel.
Na een kwartier spelen viel alsnog de openingstreffer. Mokio gaf de bal mee achter de defensie, waarna Godts de bal knap over de uitkomende keeper lobde. Kort daarna verdubbelde Ajax de voorsprong al. Berghuis rondde af na een snelle combinatie met Weghorst, waarmee de Amsterdammers optimaal profiteerden van de ruimte die Heracles weggaf.
Na rust ging Ajax op zoek naar meer. De derde treffer liet niet lang op zich wachten: via Weghorst en Gloukh kwam de bal opnieuw bij Berghuis, die beheerst afrondde. Daarna kregen de bezoekers nog meerdere kansen om de score verder uit te breiden, maar pogingen van onder anderen Mokio, Weghorst en Godts leverden geen extra doelpunten op.
Toch kende de wedstrijd nog een smetje voor Ajax. Invaller Takehiro Tomiyasu moest na ingrijpen van de VAR met een rode kaart van het veld na een overtreding op de doorgebroken Lequincio Zeefuik. Daardoor mist hij in ieder geval het volgende duel met NAC Breda.
Wint Ajax wel van Heracles? BetMGM pakt weer uit met fraaie odds
