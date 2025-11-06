'Ajax richt alle pijlen op Ten Hag, eerste gesprek was positief'

Ajax gaat vol voor een terugkeer van Erik ten Hag. Het eerste gesprek tussen beide partijen is positief verlopen, zo weet VoetbalPrimeur . Ten Hag zou open staan voor een vervolgafspraak.

Ajax nam donderdagmiddag afscheid van John Heitinga. Ten Hag is zijn beoogde opvolger. Fabrizio Romano meldde eerder al dat Ten Hag formeel is benaderd door Ajax. De 55-jarige trainer zit momenteel zonder club, na zijn ontslag bij Bayer Leverkusen eerder dit seizoen. Volgens VoetbalPrimeur heeft Ten Hag geen toezeggingen gedaan en gooit hij momenteel de deur 'ook zeker niet dicht'. Fabrizio Romano meldde eerder al dat Ten Hag formeel is benaderd door Ajax.

"Hij staat open voor een vervolggesprek met de Amsterdammers. Een tweede gesprek zal snel volgen. Duidelijk is dat bij Ajax alle pijlen zijn gericht op de Tukker", zo klinkt het. Alex Kroes sprak maandagochtend als met Ten Hag. In dat 'koffiegesprek' zou het vooral zijn gegaan over de interesse van Wolverhampton Wanderers in Ten Hag.

Ten Hag stond tussen januari 2018 en de zomer van 2022 voor de groep in Amsterdam.