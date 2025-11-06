Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax richt alle pijlen op Ten Hag, eerste gesprek was positief'

Amber
bron: VoetbalPrimeur
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

Ajax gaat vol voor een terugkeer van Erik ten Hag. Het eerste gesprek tussen beide partijen is positief verlopen, zo weet VoetbalPrimeur. Ten Hag zou open staan voor een vervolgafspraak.

Ajax nam donderdagmiddag afscheid van John Heitinga. Ten Hag is zijn beoogde opvolger. Fabrizio Romano meldde eerder al dat Ten Hag formeel is benaderd door Ajax. De 55-jarige trainer zit momenteel zonder club, na zijn ontslag bij Bayer Leverkusen eerder dit seizoen. Volgens VoetbalPrimeur heeft Ten Hag geen toezeggingen gedaan en gooit hij momenteel de deur 'ook zeker niet dicht'. Fabrizio Romano meldde eerder al dat Ten Hag formeel is benaderd door Ajax.

"Hij staat open voor een vervolggesprek met de Amsterdammers. Een tweede gesprek zal snel volgen. Duidelijk is dat bij Ajax alle pijlen zijn gericht op de Tukker", zo klinkt het. Alex Kroes sprak maandagochtend als met Ten Hag. In dat 'koffiegesprek' zou het vooral zijn gegaan over de interesse van Wolverhampton Wanderers in Ten Hag.

Ten Hag stond tussen januari 2018 en de zomer van 2022 voor de groep in Amsterdam. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Marcel Keizer, John Heitinga en Urby Emanuelson

Ajax neemt na ontslag van Heitinga ook afscheid van twee assistenten

0
Hans Vanaken

Ajax wilde Hans Vanaken halen: "Tussen de 20 en 25 miljoen euro"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd