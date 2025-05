'Ajax richt pijlen op aanvaller die rol speelde in titelstrijd'

Ajax heeft concrete interesse om Sontje Hansen deze zomer terug te halen naar Amsterdam, zo meldt Mounir Boualin van Soccernews . De aanvaller van NEC maakte afgelopen seizoen indruk, onder meer door de openingstreffer te maken in de 0-3 overwinning van NEC in de Johan Cruijff ArenA. Ajax heeft inmiddels bij NEC geïnformeerd naar de buitenspeler, al is er nog geen officieel bod uitgebracht.

Hansen is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, maar wist daar niet definitief door te breken. Hij kwam slechts dertien minuten in actie voor het eerste elftal, verdeeld over twee wedstrijden, voordat hij in de zomer van 2023 de overstap maakte naar NEC. In zijn eerste jaar in Nijmegen was hij goed voor zes goals en vijf assists in 38 duels. Afgelopen seizoen kwam hij in 34 wedstrijden tot zeven doelpunten en vier assists.

In de slotfase van het afgelopen seizoen speelde Hansen een grote rol in de titelstrijd. De aanvaller opende de score namens NEC in de wedstrijd tegen Ajax. De Nijmegenaren wonnen uiteindelijk met 3-0. Ajax gaf de titel in de daaropvolgende wedstrijden uit handen.

Volgens Boualin is Ajax van plan om te flanken te versterken en daarvoor is Hansen serieus in beeld. De Amsterdamse club heeft zich al in Nijmegen gemeld om naar de aanvaller te informeren, maar heeft nog geen concrete aanbieding gedaan. Zelf lijkt Hansen wel oren te hebben naar een terugkeer. "Ajax is nog steeds mijn cluppie, ik blijf een Ajacied en ik hoop ooit terug te keren bij Ajax", zei hij na afloop van het duel van twee weken geleden.