'Ajax richt pijlen op één toptarget voor voorhoede en Tadic'

De club is nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe vleugelspeler. Ajax kan volgens ingewijden wel "een echte verschilmaker" gebruiken en is daarom actief op de transfermarkt. Moro was afgelopen winter al in beeld en staat er nog altijd goed op bij de clubleiding, met name bij Alex Kroes. De Spanjaard, die onder contract staat tot 2028, moet deze zomer alsnog naar Amsterdam worden gehaald.

Moro doet momenteel mee aan het EK Onder 21 in Slowakije en viel in tijdens de openingswedstrijd. Real Valladolid, zijn huidige club, degradeerde afgelopen seizoen uit La Liga. Naast Ajax zouden ook Espanyol, Osasuna en meerdere andere clubs interesse tonen. PSV werd in de winter eveneens aan Moro gelinkt, maar Ajax lijkt nu het meest concreet. Wat Tadic betreft: de inmiddels transfervrije aanvaller vertrok vorige week bij Fenerbahçe en staat open voor een terugkeer naar de hoofdstad.

Toch moet Ajax eerst ruimte creëren in de selectie. Met spelers als Carlos Forbs, Chuba Akpom, Bertrand Traoré, Wout Weghorst, Brian Brobbey, Mika Godts en Oliver Edvardsen beschikt de club al over flink wat aanvallende opties. Voor Akpom en Forbs is de verwachting dat zij deze zomer vertrekken vanwege een gebrek aan perspectief. Ook een vertrek van Brobbey wordt niet uitgesloten.