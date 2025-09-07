Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
'Ajax richt pijlen op Louis van Gaal na plotseling vertrek'

Thomas
bron: Het Parool
Louis van Gaal op Het Kasteel
Louis van Gaal op Het Kasteel Foto: © Pro Shots

Danny Blind heeft in een reactie laten weten dat zijn vertrek uit de raad van commissarissen (RvC) van Ajax niets te maken heeft met kritiek op het aankoopbeleid of met plannen om zijn zoon Daley een rol binnen de club te bezorgen. Dat meldt Het Parool.

Volgens de krant wezen signalen op interne onenigheid binnen de RvC. Blind zou zich tijdens het transferwindow kritisch hebben uitgelaten over de koers van Ajax en bovendien hebben gehoopt op een functie voor Daley Blind. De oud-international zelf weerspreekt dat echter nadrukkelijk.

Ajax staat nu voor de taak om opnieuw een 'voetbalcommissaris' te vinden, een rol die de club al jaren moeilijk structureel weet in te vullen. In 2021 stapte Blind ook al eens op, destijds om assistent-bondscoach te worden bij Oranje.

Het Parool meldt dat Louis van Gaal mogelijk als vervanger in beeld komt. De voormalig bondscoach is momenteel technisch adviseur binnen de RvC, maar het is onzeker of hij openstaat voor een grotere rol. Een ding wat zeker is bij Ajax is dat  'nieuwe ongelukken á la Mislintat voorkomen.' Daarom hoopt Ajax nog altijd op twee voetbalcommissarissen.

