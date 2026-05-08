'Ajax richt pijlen op Spaanse trainer, club werkt met shortlist'

Ajax zet serieus in op de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano geldt de huidige coach van Girona momenteel als de belangrijkste kandidaat om komende zomer in de Johan Cruijff ArenA aan de slag te gaan.

De vijftigjarige oefenmeester beschikt bij Girona over een aflopend contract en moet de club in de slotfase van het seizoen nog definitief veilig houden in La Liga. Toch lijkt Míchel na vijf seizoenen open te staan voor een nieuwe uitdaging en zou hij zijn opties alvast aan het verkennen zijn.

Romano meldt dat de Amsterdamse club de Spaanse trainer als absolute prioriteit ziet in de zoektocht naar een opvolger voor volgend seizoen. "Ondanks de berichten over Arne Slot, wordt Míchel gezien als prioriteit", aldus de transferexpert.

Hoewel Ajax stevig inzet op de komst van de Spanjaard, houdt de club volgens Romano meerdere scenario’s achter de hand. Technisch directeur Jordi Cruijff zou momenteel werken met een shortlist van drie trainers, zodat Ajax alternatieven heeft wanneer een deal met Míchel niet haalbaar blijkt.

Welke andere namen op die lijst staan, noemt Romano niet. Eerder werden echter ook Iñigo Pérez van Rayo Vallecano en Andoni Iraola genoemd als mogelijke kandidaten voor de vacature in Amsterdam.