'Ajax richt pijlen op Spaanse trainer, club werkt met shortlist'
Ajax zet serieus in op de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano geldt de huidige coach van Girona momenteel als de belangrijkste kandidaat om komende zomer in de Johan Cruijff ArenA aan de slag te gaan.
Romano meldt dat de Amsterdamse club de Spaanse trainer als absolute prioriteit ziet in de zoektocht naar een opvolger voor volgend seizoen. "Ondanks de berichten over Arne Slot, wordt Míchel gezien als prioriteit", aldus de transferexpert.
De vijftigjarige oefenmeester beschikt bij Girona over een aflopend contract en moet de club in de slotfase van het seizoen nog definitief veilig houden in La Liga. Toch lijkt Míchel na vijf seizoenen open te staan voor een nieuwe uitdaging en zou hij zijn opties alvast aan het verkennen zijn.
Hoewel Ajax stevig inzet op de komst van de Spanjaard, houdt de club volgens Romano meerdere scenario’s achter de hand. Technisch directeur Jordi Cruijff zou momenteel werken met een shortlist van drie trainers, zodat Ajax alternatieven heeft wanneer een deal met Míchel niet haalbaar blijkt.
Welke andere namen op die lijst staan, noemt Romano niet. Eerder werden echter ook Iñigo Pérez van Rayo Vallecano en Andoni Iraola genoemd als mogelijke kandidaten voor de vacature in Amsterdam.
Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!
Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
Strijd om plek 3 bereikt kookpunt: "Kan bij Ajax niet het geval zijn"
Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"
Driessen sluit Ajax-terugkeer uit: "Ik zie het niet gebeuren"
'Cruijff nog niet in actie voor nieuwe trainer': "Laat hem met rust"
Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"
'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'
Sébastien Haller keert terug naar ArenA: "Kijk er enorm naar uit"
'Ajax-target wil vertrekken bij Man United en heeft veel opties'
Veltman gevraagd naar PSV-interesse: "Wil het liefst naar Ajax"
'Cruijff wil vijftien tot zeventien spelers de deur wijzen bij Ajax'
'Gewilde oud-Ajax-speler staat voor terugkeer naar Nederland'
Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"
Luuk de Jong genoemd als Ajax-optie: "Zou een prima spits zijn"
Schoonmaak bij Ajax: 'Mogelijk vier spelers vertrekken voor niets'
Verweij onthult: "Bosz was de absolute droomkandidaat van Ajax"
Ajax krijgt belangrijk drietal terug voor duel met FC Utrecht
Michael Reiziger nieuwe bondscoach van Oranje? "Op pole position"
Mokio kiest voor Congo: "Alles kwam in een stroomversnelling"
Chuba Akpom geeft tekst en uitleg: "Het was rampzalig voor me"
Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"
FC Utrecht moet twee sterkhouders missen in wedstrijd tegen Ajax