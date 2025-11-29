'Ajax richt pijlen op speler FC Utrecht': "Staat op een lijstje"

Souffian El Karouani zou mogelijk op de radar van Ajax staan. Dat meldt Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International in Kale en Kokkie van AT5. Voor de komst van de uitblinker van FC Utrecht lijkt het vertrek van Owen Wijndal echter een voorwaarde.

"Een speler als El Karouani staat op een lijstje, maar dat is wel een longlist", zegt Van Duijn over mogelijke versterkingen voor de Amsterdammers. "Ik denk dat ze ook op de huurmarkt nog een beetje gaan kijken." Volgens Van Duijn is de belangrijkste positie voor een versterking die van verdedigende middenvelder. Eerder meldde De Telegraaf al dat Stije Resink van FC Groningen hiervoor in beeld is.

El Karouani is dus nog geen concrete optie bij Ajax. Dat zal niet veranderen zolang Wijndal blijft, die momenteel een van de hogere salarissen bij de club heeft. "Hij zal eerst geloosd moeten worden om ruimte te maken voor een andere back zoals El Karouani", aldus Van Duijn. Wijndal zelf heeft echter herhaaldelijk aangegeven dat hij niet wil vertrekken en graag blijft strijden voor zijn plek bij Ajax.

De 25-jarige verdediger van Utrecht is dit seizoen een van de smaakmakers in de Eredivisie. Met drie doelpunten en dertien assists in 24 officiële wedstrijden is hij de meest bepalende speler van de Domstedelingen. Eerder werd El Karouani al gelinkt aan PSV en Spartak Moskou, maar die transfers kwamen niet tot stand. Zijn contract bij Utrecht loopt aan het einde van dit seizoen af, en een verlenging is nog niet bevestigd.