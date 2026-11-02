'Ajax richt zich in de winterstop op versterking voor één positie'
Ajax wil zich tijdens de winterse transferperiode versterken met een nieuwe buitenspeler. De club richt zich daarbij vooral op de linkerkant, vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Of de Amsterdammers daadwerkelijk iemand kunnen aantrekken, hangt wel af van het beschikbare budget.
Volgens Verweij ontbreekt het Ajax momenteel aan snelheid en diepgang in de voorhoede. "Ik heb nog niet heel veel gezien van Simon Adingra, maar Ajax heeft geen enkele diepte of snelheid in de selectie", zegt de journalist. "Na het vertrek van Mika Godts is dat gewoon helemaal weg."
Valentijn Driessen ziet dat anders en wijst op Abdellah Ouazane. Volgens hem kwam het gevaar van Ajax in de wedstrijd tegen AZ voornamelijk van het jonge talent. Verweij vindt echter dat ook Ouazane nog niet over voldoende diepgang beschikt.
De Ajax-watcher benadrukt dat de club daarom naar een aanvallende versterking kijkt. "Ik denk, sterker nog: ik weet dat Ajax in de winterstop op zoek gaat naar een extra buitenspeler", zegt Verweij. "Dat is wel afhankelijk van hoeveel geld er is."
Op welke positie Ajax precies een nieuwe speler zoekt, maakt Verweij ook duidelijk. De voorkeur gaat 'in principe' uit naar de linkervleugel. Daar heeft trainer momenteel onder anderen Simon Adingra, Abdellah Ouazane, Oscar Gloukh en Oliver Edvardsen tot zijn beschikking.
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'Ajax richt zich in de winterstop op versterking voor één positie'
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