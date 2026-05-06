2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax richting de play-offs? "Ze hebben een moeilijk programma"

Joram
bron: Voetbalpraat
Maarten Wijffels in de studio van PSV TV
Maarten Wijffels in de studio van PSV TV Foto: © Screenshot PSV TV

De strijd om de derde plek in de Eredivisie blijft onverminderd spannend, met NEC, FC Twente en Ajax die dicht bij elkaar staan. Met nog twee speelrondes te gaan is er nog veel om voor te spelen: plek drie, vier én vijf liggen nog open, maar dus ook een plek in de play-offs.

In VoetbalPraat blikt Kenneth Perez vooruit op de ontknoping. "Dat is het heerlijke van voetbal. Nu gaan we de komende twee wedstrijden allemaal tegelijk spelen", begint hij. "Er is nog heel veel om voor te spelen, voor plek drie, vier en vijf. Want één van de drie is de pineut, die moet de play-offs in. Daar hebben ze allemaal geen zin in."

Ook wordt besproken wie uiteindelijk buiten de boot valt. AD-journalist Maarten Wijffels ziet Ajax als een serieuze kandidaat. "Ajax heeft wel een moeilijk programma: FC Utrecht-thuis en SC Heerenveen-uit. Heerenveen kan ook nog vijfde worden, en die spelen ook goed."

FC Twente-watcher Leon ten Voorde maakt zich zorgen over zijn club en kijkt vooral naar de laatste wedstrijd tegen PSV. "FC Twente moet zondag na Sparta-thuis klaar zijn, want die laatste moet je uit naar PSV. Dan kun je wel zeggen: 'die zijn kampioen, die spelen nergens meer voor'. Maar FC Twente haalt nooit wat in Eindhoven."

Perez besluit met een knipoog naar PSV. "Het hangt er van af of PSV weer zo'n fantasie-elftal gaat opstellen, zoals tegen Ajax in de laatste fase van de wedstrijd."

