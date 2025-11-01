Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Het laatste Ajax Nieuws

"Ajax-routinier revalideerde 'met allerlei fysio's' in Dubai"

Noah
bron: Kick Off Podcast
Ajax speelt zaterdagmiddag thuis tegen Heerenveen
Ajax speelt zaterdagmiddag thuis tegen Heerenveen

Steven Berghuis werkte in de Verenigde Arabische Emiraten aan het herstel van zijn blessure. Dat zegt Ajax-watcher Mike Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf.

In het duel tegen Sparta Rotterdam (3-3) liep Berghuis een liesblessure op. Daarvan is hij in Dubai gaan revalideren, volgens Verweij.

"Berghuis was in Dubai met zijn gezin. Hij was daar aan het revalideren met allerlei fysio's in Dubai", aldus de journalist.

In het thuisduel tegen Heerenveen kan Ajax volgens Verweij ook nog niet beschikken over Kasper Dolberg. "Dat gaat wat langer duren. Dat tillen ze denk ik over de interlandperiode heen. Ajax communiceert er ook niet over."

