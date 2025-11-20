Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Ajax-routinier verhief stem tegen Marijn Beuker na wedstrijd'

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Volgens het Algemeen Dagblad heeft zich na de nederlaag van Ajax tegen AZ op 18 oktober (2-0) een opvallend incident voorgedaan in de kleedkamer. Tijdens de nabespreking van toenmalig trainer John Heitinga meldde directeur voetbal Marijn Beuker zich in de kleedkamer, waar hij met zijn telefoon bezig bleef.

Dat schoot bij een ervaren Ajax-speler, van wie de naam niet wordt genoemd, in het verkeerde keelgat. De routinier zou Beuker direct hebben aangesproken. Met luide stem vroeg hij: Hey, vind je het normaal om met je telefoon bezig te zijn terwijl de trainer praat?. Hoe Beuker precies reageerde, vermeldt de krant niet. Wel schrijft het AD dat meerdere spelers zich überhaupt afvragen waarom de directeur voetbal na wedstrijden in de kleedkamer aanwezig is.

Binnen Ajax zou Beuker bij een deel van de medewerkers en spelers niet populair zijn. Volgens het AD vinden sommigen dat hij te graag de camera’s opzoekt, terwijl anderen twijfelen of hij de juiste persoon is om de vertrokken Alex Kroes op te volgen als technisch directeur.

Alex Kroes en Marijn Beuker
'Niet geliefde Marijn Beuker wil graag belangrijk gevonden worden'
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Marijn Beuker
