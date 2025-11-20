'Ajax-routinier verhief stem tegen Marijn Beuker na wedstrijd'

Volgens het Algemeen Dagblad heeft zich na de nederlaag van Ajax tegen AZ op 18 oktober (2-0) een opvallend incident voorgedaan in de kleedkamer. Tijdens de nabespreking van toenmalig trainer John Heitinga meldde directeur voetbal Marijn Beuker zich in de kleedkamer, waar hij met zijn telefoon bezig bleef.

Dat schoot bij een ervaren Ajax-speler, van wie de naam niet wordt genoemd, in het verkeerde keelgat. De routinier zou Beuker direct hebben aangesproken. Met luide stem vroeg hij: Hey, vind je het normaal om met je telefoon bezig te zijn terwijl de trainer praat?. Hoe Beuker precies reageerde, vermeldt de krant niet. Wel schrijft het AD dat meerdere spelers zich überhaupt afvragen waarom de directeur voetbal na wedstrijden in de kleedkamer aanwezig is.

Binnen Ajax zou Beuker bij een deel van de medewerkers en spelers niet populair zijn. Volgens het AD vinden sommigen dat hij te graag de camera’s opzoekt, terwijl anderen twijfelen of hij de juiste persoon is om de vertrokken Alex Kroes op te volgen als technisch directeur.