Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax schakelt door en richt pijlen op uitblinker uit Eredivisie'

Amber
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Souffian El Karouani van FC Utrecht in beeld als mogelijke versterking voor de winterstop. Dat meldt Jan Verdonk van de Pantelic Podcast op X. De linksback beschikt over een aflopend contract in de Domstad, wat hem tot een interessante optie maakt voor de Amsterdammers.

"Op een bijzondere Ajax-dag ook nog even een nieuwtje richting de winterstop qua transfers", schrijft Verdonk op X. "De Amsterdammers zien in El Karouani een interessante optie voor de linksbackpositie. Met een aflopend contract gaf hij vanavond zijn visitekaartje af tegen Porto."

De 25-jarige verdediger stond afgelopen zomer nog op het punt om te tekenen bij Spartak Moskou, maar die overstap ging op het laatste moment niet door om ‘morele redenen’, aldus FC Utrecht. El Karouani lijkt bovendien niet van plan zijn contract te verlengen, waardoor Utrecht komende winter vermoedelijk openstaat voor een vertrek.

De marktwaarde van El Karouani wordt door Transfermarkt geschat op twaalf miljoen euro.

