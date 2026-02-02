Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax schakelt door na Sano-nieuws en komt uit bij Angolees'
Maestro namens Angola Foto: © Pro Shots
Ajax gaat er op de laatste dag van de transferperiode misschien vandoor met António Simão Muanza, ook wel Maestro genoemd. De Amsterdammers spraken al met zijn club Alanyaspor.
Dat meldt Ajansspor. Maestro werd afgelopen zomer voor één miljoen euro overgenomen van Adana Demirspor. Hij speelde ditmaal vijftien maal mee namens zijn nieuwe werkgever en was in die duels goed voor één goal en één assist, maar Ajax is overtuigd, weet Salim Manav van Ajansspor.
De Amsterdammers hebben echter hevige concurrentie in Galatasaray. Hij heeft een contract tot medio 2029. Men schat zijn marktwaarde in op vier miljoen euro. De komst van Kodai Sano lijkt niet door te gaan, waardoor de Amserdammers doorschakelen.
Laatste nieuws
'Danilo voorlopig niet naar NEC: geen groen licht voor transfer'
Ajax-café: 'Sano ontbreekt bij training NEC, Fred niet haalbaar'
Grim: "Ik denk dat ik dat woord niet in mijn mond zou nemen"
Van Schaik woest op Ajax: "Als dat zo is gegaan is dat strafbaar"
'Ajax schakelt door na Sano-nieuws en komt uit bij Angolees'
Ajax maakt officieel bekend: James McConnell geen Ajacied meer
Jordi Cruijff trekt stekker uit voor Ajax 'te dure' transfer
'Ajax verliest strijd om Sano': "Die clubs willen meer neerleggen"
'Sano-bod wéér afgewezen door NEC; Ajax bereidt ultiem bod voor'
Ajax krijgt Sano-nieuws: NEC neemt standpunt in betreffende transfer
Meer nieuws
Den Uil baalt in ArenA: "Over dat gedeelte waren we niet tevreden"
Fred Grim looft Ajacied: "Hij maakt op mij een goede indruk"
Wim Kieft geeft advies: "Ik zou hem nooit aan Ajax verkopen"
Remko Pasveer-effect bij Heracles? "Daar ben ik van overtuigd"
Regeer aangeslagen: "Mijn lichaam geeft misschien aan dat..."
Klaassen rekent af met eigen teamgenoot: "Dat mag niet gebeuren"
Zinchenko sprak met oud-Ajacied: "Hij was de eerste die ik belde"
Godts wijst pijnpunt Ajax aan: "Moeten fitter zijn dan Excelsior"
Opvallende statistiek: Grim scoort lager gemiddelde dan Heitinga
FOTO'S | Ajacied helpt supporters met voorbereiden sfeeractie
Ouder nieuws
OFFICIEEL | Ajax heeft Zinchenko binnen: "Een kwaliteitsimpuls"
Fred Grim baalt na gelijkspel: "Je ziet dat je die jongens mist"
BREAKING | 'Ajax op hoofdlijnen akkoord met Kodai Sano (22)'
Bram van Polen kraakt Ajacied: "Laat man uit zijn rug lopen"
'Ajax-target' nog niet weg: "Zoals het er nu naar uitziet"
'Ajax gelinkt aan twee landgenoten van transfertarget Kodai Sano'
Grim zet streep door transfer-target: "Dat is niet haalbaar"
'Ajax meldde zich voor Nigeriaanse middenvelder, bod geweigerd'
Ajax geeft het weer helemaal weg en speelt gelijk bij Excelsior
'Ajax-target geniet interesse uit buitenland, voorkeur voor Ajax'
Video’s
Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"
'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."
Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"
Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League
Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
0 reacties