'Ajax schakelt door na Sano-nieuws en komt uit bij Angolees'

Ajax gaat er op de laatste dag van de transferperiode misschien vandoor met António Simão Muanza, ook wel Maestro genoemd. De Amsterdammers spraken al met zijn club Alanyaspor.

Dat meldt Ajansspor. Maestro werd afgelopen zomer voor één miljoen euro overgenomen van Adana Demirspor. Hij speelde ditmaal vijftien maal mee namens zijn nieuwe werkgever en was in die duels goed voor één goal en één assist, maar Ajax is overtuigd, weet Salim Manav van Ajansspor.

De Amsterdammers hebben echter hevige concurrentie in Galatasaray. Hij heeft een contract tot medio 2029. Men schat zijn marktwaarde in op vier miljoen euro. De komst van Kodai Sano lijkt niet door te gaan, waardoor de Amserdammers doorschakelen.