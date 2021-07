Geschreven door Jessica Westdijk 16 jul 2021 om 13:07

Lange tijd was het de vraag of Kamaldeen Sulemana nou wel of niet naar Ajax zou komen. De jonge aanvaller van FC Nordsjaelland wordt gezien als een groot talent en is gewild.

Marc Overmars reisde een tijdje terug nog naar Denemarken en Sulemana was onlangs ook een paar dagen in Amsterdam. Ajax leek de beste papieren in handen te hebben, totdat de aanvaller opeens opdook in het Franse Rennes. En dat terwijl Ajax en Sulemana zelf al rond waren. Toch sloeg bij hem opeens de twijfel toe, toen Rennes hem een basisplaats aanbood.

De Telegraaf meldt dat hij bij Ajax ook een basisplaats eiste en dat kon de club hem logischerwijs niet bieden. Sulemana vroeg opnieuw uitstel voor de medische keuring en Ajax besloot daarop door te schakelen: het maakte zelf de keuze om niet meer door te gaan met de aanvaller, die € 16 miljoen zou gaan kosten.