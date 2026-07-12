'Ajax schakelt mogelijk door na nieuwe ontwikkeling rond Ceballos'
Ajax lijkt naast de komst van een nieuwe spits ook rekening te moeten houden met een teleurstelling op het middenveld. Dani Ceballos stond al maanden hoog op het verlanglijstje van de Amsterdammers, maar een terugkeer naar Real Betis lijkt steeds waarschijnlijker te worden.
Volgens het Spaanse ElDesmarque heeft Real Betis de middenvelder inmiddels toegezegd dat hij kan uitgroeien tot één van de bestbetaalde spelers van de selectie. De Spaanse club moet daarvoor wel eerst financiële ruimte creëren, terwijl ook Ceballos zelf bereid zal moeten zijn salaris in te leveren. "Betis heeft toegezegd hem tot een van de bestbetaalde spelers van het team te maken", schrijft het medium.
Tegelijkertijd klinkt ook een voorbehoud: "Bronnen die door deze krant zijn geraadpleegd, benadrukken dat de twee partijen nog ver uit elkaar liggen en dat een akkoord op dit moment niet in zicht is. De wens van Ceballos om zich aan te sluiten, blijft groot en de club wil hem overtuigen met een zo goed mogelijk aanbod."
Ajax hoopte lange tijd op de komst van de Spaanse middenvelder. De club voerde al geruime tijd gesprekken met Ceballos en volgens eerdere berichten deed trainer Míchel er alles aan om hem te overtuigen, onder meer door vrijwel dagelijks contact met hem te onderhouden. Toch lijkt Real Betis momenteel de beste papieren te hebben om de 29-jarige middenvelder binnen te halen.
Mocht Ceballos definitief voor een terugkeer naar Sevilla kiezen, dan heeft Ajax zijn blik mogelijk al verlegd. Transferjournalist Fabrizio Romano meldde zaterdag dat de Amsterdammers zich hopen te versterken met de Marokkaanse international Azzedine Ounahi, die als alternatief geldt voor het middenveld.
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