'Ajax schakelt mogelijk door na nieuwe ontwikkeling rond Ceballos'

Ajax lijkt naast de komst van een nieuwe spits ook rekening te moeten houden met een teleurstelling op het middenveld. Dani Ceballos stond al maanden hoog op het verlanglijstje van de Amsterdammers, maar een terugkeer naar Real Betis lijkt steeds waarschijnlijker te worden.

Volgens het Spaanse ElDesmarque heeft Real Betis de middenvelder inmiddels toegezegd dat hij kan uitgroeien tot één van de bestbetaalde spelers van de selectie. De Spaanse club moet daarvoor wel eerst financiële ruimte creëren, terwijl ook Ceballos zelf bereid zal moeten zijn salaris in te leveren. "Betis heeft toegezegd hem tot een van de bestbetaalde spelers van het team te maken", schrijft het medium.

Tegelijkertijd klinkt ook een voorbehoud: "Bronnen die door deze krant zijn geraadpleegd, benadrukken dat de twee partijen nog ver uit elkaar liggen en dat een akkoord op dit moment niet in zicht is. De wens van Ceballos om zich aan te sluiten, blijft groot en de club wil hem overtuigen met een zo goed mogelijk aanbod."