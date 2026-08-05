'Ajax schakelt razendsnel door en wil dribbelaar FC Barcelona kopen'

Ajax wil zich deze transferperiode bij FC Barcelona melden om Roony Bardghji over te nemen. Dat meldt Diario Sport. De jongeling delft momenteel het onderspit in een concurrentiestrijd met Lamine Yamal en Karim Adeyemi.

Mika Godts lijkt naar Paris Saint-Germain te verkassen, waardoor Ajax de markt op moet. Noa Lang wordt genoemd als zijn vervanger, maar hij is niet de enige. Jordi Cruijf zou namelijk kijken naar Bardghji, een speler waar Ajax al jaren naar kijkt.

Ajax wilde eerder geen transferbedrag betalen, maar kan dit wél doen als Godts bij de Franse landskampioen tekent. Bardghji scoorde tweemaal en gaf vier assists in de 28 duels die hij vooralsnog speelde voor FC Barcelona. Ajax krijgt concurrentie van Olympique Marseille en een aantal Premier League-clubs die onbenoemd blijven.