Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax wedstrijden

'Ajax schrijft geblesseerde Van den Boomen in voor Champions League'

Stefan
Branco van den Boomen
Branco van den Boomen Foto: © BSR Agency

Ajax heeft middenvelder Branco van den Boomen ingeschreven voor de competitiefase van de Champions League. De middenvelder staat na een rugoperatie buitenspel sinds de start van het seizoen.

Hij mag daarnaast ook vertrekken bij de Amsterdamse club, maar is dus wel ingeschreven voor de Champions League. Van den Boomen staat op de A-lijst van de Amsterdammers en dat is opvallend, omdat deze A-lijst beperkingen kent. Op de B-lijst staan namen uit de eigen jeugd van de club.

Voltallige spelerslijst Ajax voor de Champions League

Keepers: Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Remko Pasveer, Charlie Setford*, Paul Reverson*, Aymean El Hani*

Verdedigers: Lucas Rosa, Anton Gaaei, Ko Itakura, Owen Wijndal, Youri Baas, Jorthy Mokio, Aaron Bouwman*, Josip Sutalo, Gerald Alders*, Ryan van der Pavert*, Lucas Jetten*, Jinairo Johnson*, Luca Messori*.

Middenvelders: Youri Regeer, Kenneth Taylor, Oscar Gloukh, James McConnell, Davy Klaassen, Branco van den Boomen, Kian Fitz-Jim, Rayane Bounida*, Mark Verkuijl*, Sean Steur*, Mylo van de Lans*, Tijn Peters*, Nassef Chourak*, Avery Appiah*, Don O'Niel*, Damián van der Vaart*.

Aanvallers: Raúl Moro, Kasper Dolberg, Mika Godts*, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu*, Steven Berghuis, Wout Weghorst, Kayden Wolff*, Skye Vink*, David Kalokoh*, Emre Ünüvar*.

* B-lijst

