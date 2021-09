Geschreven door Jessica Westdijk 06 sep 2021 om 13:09

Ajax moest afgelopen week de selectie voor de Champions League doorgeven aan de UEFA. Dit keer zijn er geen vinkjes vergeten en is Sebastien Haller dus gewoon van de partij. Sterker nog: Ajax zette maar liefst 48 vinkjes.

Zo zien we dat eigenlijk ook de hele selectie van Jong Ajax is ingeschreven voor het Europese toernooi. Normaal gesproken zal het merendeel van deze talenten geen rol gaan spelen in de Champions League, maar je weet het maar nooit. Ook Andre Onana is door Ajax ingeschreven. Hij zou eventueel in de laatste twee duels in actie kunnen komen, want tot en met 3 november mag hij nog geen wedstrijden spelen.

Keepers

Maarten Stekelenburg

Jay Gorter

Andre Onana

Remko Pasveer

Charlie Setford

Calvin Raatsie

Verdedigers

Perr Schuurs

Sean Klaiber

Noussair Mazraoui

Devyne Rensch

Daley Blind

Lisandro Martinez

Nico Tagliafico

Youri Baas

Enric Llansana

Nordin Musampa

Anass Salah-Eddine

Steven van der Sloot

Terrence Douglas

Liam van Gelderen

Rio Hillen

Gibson Yah

Middenvelders

Jurriën Timber

Edson Alvarez

Davy Klaassen

Ryan Gravenberch

Zakaria Labyad

Mohammed Kudus

Kenneth Taylor

Victor Jensen

Naci Ünüvar

Kristian Hlynsson

Youri Regeer

Kian Fitz-Jim

Donny Warmerdam

Aanvallers