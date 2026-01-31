Ajax schuldig aan Eredivisie-debacle: "Lopen 80 miljoen mis"

Nederland kent een absoluut dramajaar betreffende haar coëfficiëntenpunten. Portugal is Nederland al voorbij, terwijl zelfs landen als Polen en Tsjechië niet ver van de Eredivisie afstaan. Dat levert problemen op voor élke club in Nederland.

"Afgelopen zomer hadden we nog 95% kans om onze zesde plaats ook ná 2027 te behouden", zegt Eredivisie CV-directeur Jan de Jong tegenover het Algemeen Dagblad. "We lagen echt riant voor op onze belager Portugal. Maar die voorsprong is binnen een handvol maanden volledig verdampt."

Dat heeft desastreuze gevolgen voor álle clubs in het betaald voetbal in Nederland. "Het betekent dat we vanaf volgend jaar 70 à 80 miljoen euro mislopen", zegt De Jong. "Dat wordt tot diep in de Keuken Kampioen Divisie gevoeld."

De verkregen Europese inkomsten gaan naar álle Nederlands clubs, nu nog 3,75% van het totaal, maar dat bedrag zal dus teruglopen. "Reken maar uit: vanaf 2027 zal dat door het mislopen van die grofweg 70 miljoen euro aan inkomsten, significant minder zijn."

"En dan heb ik het nog niet eens over de UEFA-pot van twaalf à dertien miljoen euro voor de zogenoemde non participating clubs", vervolgt De Jong. "Ook die zal een stuk lager uitvallen. Uit die pot deelden óók de KKD-clubs mee, gemiddeld goed voor zo’n anderhalve ton."

De eredivisieclubs krijgen nu gemiddeld zo’n negen ton door Europese inkomsten, verhoogd middels een solidariteitsbijdrage. "Dat zal straks dus enkele tonnen minder worden", aldus De Jong. "Dat verlies maak je als club niet zomaar goed."

En veel hiervan had voorkomen kunnen worden, door bijvoorbeeld Feyenoord dat meermaals niet met haar sterkste spelers speelde in de Europa League. "Dat sommigen in Europa niet met hun sterkst denkbare team speelden, zelfs niet tegen directe concurrenten, heeft tot veel onbegrip geleid."

"Los daarvan heeft het óók impact op de transferwaarde van onze spelers", blijft De Jong de problemen opsommen. "Die wordt mede bepaald door het aantal wedstrijden in de Champions League, dat is algemeen bekend. Ook die waarde zal teruglopen. En op de binnenlandse transfermarkt zal eveneens minder geld beschikbaar zijn."

Elke club moet alle zeilen bijzetten om dit rampjaar ongedaan te maken. Zowel voor alle clubs als voor de KNVB, de Eredivisie CV en de CED (eerste divisie, red.) moet het topprioriteit hebben om zo snel mogelijk terug te keren in de top 6. In alle beleidsstukken en strategiedocumenten hoort dat de komende tijd bovenaan te staan."