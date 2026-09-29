'Ajax scoort matig in de lijst beste hooligans van Nederland'
De krachtsverhoudingen tussen Nederlandse supportersgroepen worden door HoolsRank in kaart gebracht. De internationale database registreert georganiseerde confrontaties tussen hooligangroepen en verwerkt die resultaten in een ranking. Ajax scoort matig en neemt slechts de zevende plek in.
In Nederland zijn inmiddels 37 firms en 250 gevechten geregistreerd. Op basis daarvan is er een actuele lijst samengesteld met de twintig hoogst geklasseerde Nederlandse clubs. FC Utrecht staat momenteel bovenaan de Nederlandse ranking. Feyenoord volgt op de tweede plaats en Willem II staat derde. Daarmee wijkt de ranglijst af van wat je op basis van de traditionele reputatie van verschillende supportersgroepen misschien zou verwachten.
Opvallend is ook het verschil in het aantal geregistreerde confrontaties. Willem II heeft bijvoorbeeld 41 gevechten achter zijn naam staan, terwijl Ajax op vier geregistreerde confrontaties staat. HoolsRank kijkt daarbij niet alleen naar winst of verlies. Ook de sterkte van de tegenstander speelt een rol. Een overwinning op een hoog gewaardeerde groep kan daardoor zwaarder meetellen dan een overwinning op een lager geklasseerde groep.
Daarnaast wordt gekeken naar het aantal deelnemers, leeftijdscategorieën, internationale confrontaties en de ouderdom van een resultaat. Een resultaat uit het verre verleden blijft daardoor niet onbeperkt even zwaar meetellen.
'Ajax scoort matig in de lijst beste hooligans van Nederland'
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