Ajax scoort zeven keer tegen Excelsior Maassluis, Bounida blinkt uit

Ajax heeft zich woensdagavond overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB Beker. In de tweede ronde walste de ploeg van interim-trainer Fred Grim met 2-7 over Excelsior Maassluis heen. Rayane Bounida eiste een hoofdrol op met vier assists en een doelpunt.

Op Het Kasteel kwam Ajax na een korte aftastfase op gang. Na iets meer dan tien minuten brak Owen Wijndal de ban, na een vlotte aanval en een goede voorzet van Mika Godts. Vanaf dat moment had Excelsior Maassluis weinig meer in te brengen en dicteerden de Amsterdammers het spel.

Anton Gaaei verdubbelde na een kleine twintig minuten de voorsprong met een fraai schot, waarna Don-Angelo Konadu zijn eerste officiële goal voor Ajax 1 maakte. Ajax bleef doordrukken en zag Jorthy Mokio vijf minuten voor rust de 0-4 binnenwerken, opnieuw na voorbereidend werk van Bounida. Direct na de pauze volgde ook de 0-5, wederom met de Belg als aangever.

Met een ruime voorsprong op zak ging Grim wisselen. Zo maakte Branco van den Boomen na negen maanden zijn rentree. De concentratie verslapte even, waarvan Devin Plank profiteerde door iets terug te doen namens de amateurs. Lang kon Excelsior Maassluis daar niet van genieten, want Bounida bekroonde zijn sterke optreden kort daarna met een doelpunt.

Na een tweede treffer van Jannick Verbont voor de amateurs bepaalde Raúl Moro de eindstand op 2-7, waarmee Ajax een zorgeloze bekeravond beleefde en met vertrouwen vooruit kan kijken.