Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax scoort zeven keer tegen Excelsior Maassluis, Bounida blinkt uit

Amber
bron: Ajax1
Rayane Bounida juicht
Rayane Bounida juicht Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zich woensdagavond overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB Beker. In de tweede ronde walste de ploeg van interim-trainer Fred Grim met 2-7 over Excelsior Maassluis heen. Rayane Bounida eiste een hoofdrol op met vier assists en een doelpunt.

Op Het Kasteel kwam Ajax na een korte aftastfase op gang. Na iets meer dan tien minuten brak Owen Wijndal de ban, na een vlotte aanval en een goede voorzet van Mika Godts. Vanaf dat moment had Excelsior Maassluis weinig meer in te brengen en dicteerden de Amsterdammers het spel.

Anton Gaaei verdubbelde na een kleine twintig minuten de voorsprong met een fraai schot, waarna Don-Angelo Konadu zijn eerste officiële goal voor Ajax 1 maakte. Ajax bleef doordrukken en zag Jorthy Mokio vijf minuten voor rust de 0-4 binnenwerken, opnieuw na voorbereidend werk van Bounida. Direct na de pauze volgde ook de 0-5, wederom met de Belg als aangever.

Met een ruime voorsprong op zak ging Grim wisselen. Zo maakte Branco van den Boomen na negen maanden zijn rentree. De concentratie verslapte even, waarvan Devin Plank profiteerde door iets terug te doen namens de amateurs. Lang kon Excelsior Maassluis daar niet van genieten, want Bounida bekroonde zijn sterke optreden kort daarna met een doelpunt.

Na een tweede treffer van Jannick Verbont voor de amateurs bepaalde Raúl Moro de eindstand op 2-7, waarmee Ajax een zorgeloze bekeravond beleefde en met vertrouwen vooruit kan kijken.

Gerelateerd:
Fred Grim bij ESPN

Grim door Willaert geconfronteerd met 'groot nieuws' over toekomst

0
Fred Grim

Opstelling Ajax bekend: Grim geeft jongeling de kans in bekerduel

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd