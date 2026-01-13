Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ajax scout bij Go Ahead': "Niet gek als hij op lijstje staat"

Rik Engelbertink
bron: VoetbalPrimeur
Mats Deijl en Dean James
Mats Deijl en Dean James Foto: © Pro Shots

Dean James zou zomaar de nieuwe linksback van Ajax kunnen worden. Souffian El Karouani van FC Utrecht wordt veelal genoemd, maar de back van Go Ahead Eagles is ook zeker een optie in Amsterdam.

"Er wordt tot dusver niet doorgepakt. El Karouani is misschien ook gewoon te duur voor Ajax", klinkt het via Daniel Peperkamp in #DoneDeal van VoetbalPrimeur. Kaj Ramsteijn noemt andere opties op voor Ajax: Adam Azou: "Hij werd precies een jaar geleden nog aan PSV gelinkt, als speler van Bayern. Ik weet nog dat ik hem een jaar geleden genoemd heb. Bij Bayern was het een leuke speler bij de beloften. Maar hij Everton komt het er totaal niet uit."

Ramsteijn ziet echter een andere optie: "Wie nog niet genoemd is, is Dean James van Go Ahead Eagles. Hij speelt wederom een uitstekend seizoen. Hij is al anderhalf jaar een van de beste spelers van Go Ahead Eagles. Ik zou het helemaal niet gek vinden als hij ook op het lijstje staat bij Ajax."

