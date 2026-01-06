Kick-off
'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax-scout gespot: "De meeste clubs kunnen hem niet betalen"

Rik Engelbertink
bron: De Gelderlander
Kodai Sano
Kodai Sano Foto: © BSR Agency

Carlos Aalbers is niet angstig over de huidige transferperiode. De technisch directeur van NEC telde het aantal scouts bij de thuiswedstrijden tegen FC Groningen en Sparta. Scouts van Chelsea, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, PSV en Ajax waren daar aanwezig, maar stress is er bij Aalbers amper. 

"Ik ben al veel gebeld door andere clubs, maar de ervaring leert dat er in de winterse transferperiode weinig gebeurt", begint Aalbers zijn relaas in De Gelderlander. "Dit is vaak een window van spelers huren. Wij hebben een brede bank, dus dan is het logisch dat je veel telefoontjes krijgt."

Kodai Sano zou onder meer naar Ajax en PSV kunnen. Aalbers gelooft heus wel dat beide clubs geïnteresseerd zijn, maar de Japanner mag niet weg voor minder dan de absolute hoofdprijs. "Ik ben geen gokker. We hebben voor Sano een mooi prijskaartje in gedachten."

"Ik ga niet zeggen welk bedrag, maar ik denk dat de meeste clubs hem niet kunnen betalen", is hij helder. "Als clubs een basisspeler van ons willen kopen, moeten ze extra betalen, omdat het halverwege het seizoen is en we met iets moois bezig zijn."

Wesley Sneijder

Realityserie met oud-Ajacieden Kieft en Sneijder alsnog op televisie

Peter van Vossen

Van Vossen ziet kinderen niet meer: "Het is elke dag verdrietig"

