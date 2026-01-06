Ajax-scout gespot: "De meeste clubs kunnen hem niet betalen"

Carlos Aalbers is niet angstig over de huidige transferperiode. De technisch directeur van NEC telde het aantal scouts bij de thuiswedstrijden tegen FC Groningen en Sparta. Scouts van Chelsea, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, PSV en Ajax waren daar aanwezig, maar stress is er bij Aalbers amper.

"Ik ben al veel gebeld door andere clubs, maar de ervaring leert dat er in de winterse transferperiode weinig gebeurt", begint Aalbers zijn relaas in De Gelderlander. "Dit is vaak een window van spelers huren. Wij hebben een brede bank, dus dan is het logisch dat je veel telefoontjes krijgt."

Kodai Sano zou onder meer naar Ajax en PSV kunnen. Aalbers gelooft heus wel dat beide clubs geïnteresseerd zijn, maar de Japanner mag niet weg voor minder dan de absolute hoofdprijs. "Ik ben geen gokker. We hebben voor Sano een mooi prijskaartje in gedachten."

"Ik ga niet zeggen welk bedrag, maar ik denk dat de meeste clubs hem niet kunnen betalen", is hij helder. "Als clubs een basisspeler van ons willen kopen, moeten ze extra betalen, omdat het halverwege het seizoen is en we met iets moois bezig zijn."