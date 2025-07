'Ajax scout in ander continent en spot geschikte linksbuiten'

Ajax is echter niet de enige kaper op de kust. FC Barcelona zou namelijk al contact gezocht hebben met de jonge voetballer. Athletico Paranaense zou de aanvaller ook graag over willen nemen. Vorige maand al brachten zij een bod uit bij Roberto zijn huidige club Flamengo. De werkgever weigerde dat bod echter.

Roberto heeft dit jaar in totaal 33 wedstrijden op zijn naam staan voor de O17 van Flamengo. Hij scoorde daarin twintig goals en gaf liefst veertien assists. De Braziliaanse bond is zijn ontwikkeling ook opgevallen: de linksbuiten is opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden van de O17.