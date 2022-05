Geschreven door Idse Geurts 24 mei 2022 om 12:05

Ajax toont interesse in FC Midtjylland-middenvelder Evander. Dit melden verschillende Deense media. Naar verluidt was er afgelopen weekend een Amsterdamse delegatie in Denemarken aanwezig om Evander in actie te zien. Ajax zou echter wel concurrentie hebben. Ook scouts van de kersverse Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt zaten op de tribune voor de Braziliaan.

Desondanks heeft Ajax zijn interesse nog niet kenbaar gemaakt bij de Denen, zo stelt Midtjylland-directeur Claus Steinlein. “De vraagprijs? Dat is afhankelijk van de clubs die zich melden. Er zit een verschil tussen clubs uit de Premier League of Nederland en België”, laat Steinlein weten.

Toch zal Ajax vrij diep in de buidel moeten tasten om Evander in te lijven. Naar verluidt moet de Braziliaan minimaal dertien miljoen euro opleveren. Volgens Transfermarkt is de middenvelder echter rond de zeven miljoen euro waard. Wellicht is er voor Ajax dus nog ruimte om te onderhandelen over de definitieve vraagprijs.